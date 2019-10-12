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Rasulayn'ın doğusu kısmında çatışmalar yoğunlaştı

Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn’ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı.

Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı. Bölge Türk obüs ve topçu bataryaları ile de art arda vuruluyor


Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatının dördüncü gününde doğu kısmından şehre giren Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu birlikleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışmalar yerleşim yerlerine doğru kaydı. Birbirlerine yakın noktalardan gelen çatışma sesleri Türkiye tarafından da duyulurken, sıcak temasın sağlandığı bölgelerdeki terör hedefleri obüs ve topçu birlikleri tarafından da yoğun bir şekilde vuruluyor.


Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çatışmalar, yoğun bir şekilde sürüyor.

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