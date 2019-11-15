Rektör Çelik üniversite hastanesinde incelemelerde bulundu

Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Çelik, beraberinde Rektör Yardımcıları ve Danışmanları ile hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Altay'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kulak-Burun-Boğaz, Göz, Kadın Doğum, Radyoloji, Kardiyoloji ve Acil servislerini gezen Çelik, muayene olmak için bekleyen hasta ve hasta yakınlarına şifa dileklerinde bulundu. Hastalara aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili şikâyet, istek ve önerileri olup olmadığını ve verilen hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını sorarak görüşlerini aldı. Verilen hizmetleri yerinde gören Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ayrıca sağlık personeliyle de bir araya gelerek çalışanların istek ve önerilerini de dinledi.

Harran Üniversitesi Hastanesinde verilen sağlık hizmetinin en iyi düzeyde olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Rektör Çelik, “Hastaların sağlık konusundaki her türlü sıkıntısını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Hedefimiz, sağlık hizmetimizin etkinliğini üst düzeye çıkarmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Halkımıza memnuniyet duyabilecekleri düzeyde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz” diye konuştu.