İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Resulayn ve Telabyad futbolda karşılaştı

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn’da düzenlenen futbol turnuvaları, her iki ilçenin takımlarının karşılaşması ile sona erdi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da düzenlenen futbol turnuvaları, her iki ilçenin takımlarının karşılaşması ile sona erdi.


Telabyad'da oynanacak final müsabakası öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Resulayn futbol takımı oyuncuları, Vali Erin'e takımlarının formasını hediye ederek final karşılaşmasına davet ettiler.


Sporcu gençleri makamında kabul eden Vali Erin, bölge gençliğinin eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, akşam saatlerinde Telabyad'da oynanacak karşılaşmaya katıldı.



Dostluk kazandı


Telabyad'daki çim sahada oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmayı izleyen Vali Erin, maç sonunda futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Erin, korona virüs pandemisi nedeniyle eğitim ve spor müsabakalarının kısıtlamalara tabi tutulduğunu, salgın tehlikesinin atlatılmasıyla Barış Pınarı bölgesinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için daha geniş kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.