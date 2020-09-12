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Resulayn'da bombalı saldırı

Suriye’nin Resulayn kentinde üst üste düzenlenen iki bombalı saldırıda yaralananlar, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Suriye'nin Resulayn kentinde üst üste düzenlenen iki bombalı saldırıda yaralananlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Resulayn kentinde üst üste iki bombalı saldırı düzenlendi. Kent merkezinde iki ayrı noktada düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Yaralananlar Şanlıurfa'dan sevk edilen çok sayıda ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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