Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Resulayn'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.