Riskli binalar tek tek yıkılıyor

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 1 Nisan- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 riskli bina, metruk 12 yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından sürecin tamamlanmasıyla, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapı kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.