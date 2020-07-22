Roma Dönemi'ne ait mozaikleri sökmeye çalışırken jandarmaya yakalandılar

Şanlıurfa'da kazı yaparak bir evin bahçesindeki Roma Dönemi'ne ait mozaikleri sökmeye çalışan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesi kırsalında H.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, evin bahçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü, 1 kişiyi de olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatan jandarma ekipleri, müze görevlilerine haber verdi. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan incelemede 300 metrekarelik alanda, Roma Dönemi'ne ait bin 500 ila 2 bin yıllık oldukları tahmin edilen hayvan ve insan figürlerinden oluşan mozaikler buldu. Mozaikler koruma altına alınırken bölgenin sit alanı kapsamına alınması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.