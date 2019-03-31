İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Römork faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 kişinin ölümü, 5 kişinin ise ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan römork faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kişinin ölümü, 5 kişinin ise ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan römork faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, önceki cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüsün arkasındaki römork Suruç-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde yerinden koparak karşı yönden gelen Mehmet Kaya idaresindeki 33 TH 398 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya ile yanında oturan eşi Rabia Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları İslim Kaya, Umut Kaya, Emine Kaya ile evli kızları Cihan Sungur ve Esma Sungur ise yaralandı.


Facia kamerada


Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yerinden kopan römorkun karşı yönden gelen otomobile çarpma anı yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle etrafı toz ve dumanın kapladığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.