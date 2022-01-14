Sabır evlerinde ağaçlandırma çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yer alan Eyyüp Nebi'de yapımı tamamlanan sabır evlerinin çevresinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Eyüp Nebi Mahallesi'nde bulunan, Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu bölgede Eyyüp Nebi Camii Külliyesini ibadete hazır hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla misafirler için 'Sabır Evleri'ni de tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle TOKİ'den devralınarak yapımı tamamlanan 'Sabır Evleri'nde ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mevsim şartlarına uygun 650 adet çınar ağacı dikimi yapıldı. Çevre düzenlemesi yapılan 45 bin metrekare alandaki 86 bağımsız konuttan öncelikle yaşlılar yararlanacak.

Toplam 45 bin metrekare alan üzerinde cami, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane ve otopark yer alıyor.