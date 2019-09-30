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Safra kesesinden bin 50 taş çıktı

Şanlıurfa’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden bin 50 adet taş çıktı.

Şanlıurfa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden bin 50 adet taş çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan 23 yaşındaki bir kadın karın ağrısı şikayetiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine gitti. Doktorların muayene ettiği genç kadının safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ağrıları devam eden kadın, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Yalçın tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta kadının safra kesesinden bin 50 adet taş çıkartıldı. Başarılı bir ameliyat geçiren hasta, servise alındı. Ameliyat ve hasta ile ilgili bilgi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Yalçın, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

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