Sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sağanak yağmur sele neden olurken, ilçedeki tarım arazileri ve fıstık ağaçları da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi kırsal Akmağa Mahallesi'nde sağanak yağmur sel sularını beraberinde getirdi. Tarım arazileri ve fıstık ağaçları sular altında kalarak zarar gördü. Vatandaşların mağdur olmaması için bölgede çalışma başlatan ekipler, vatandaşları yeni su baskınlarına karşı uyardı.