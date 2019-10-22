İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı harekatında yaralanan Milli Suriye Ordusuna bağlı askerleri ziyaret etti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Akçakale'deki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine geçen koca burada Barış Operasyonunda yaralanan Suriye Milli Ordusundaki askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca'ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakam Mehmet Keklik ve sağlık çalışanları eşlik etti.


Sağlık çalışanları ile topluca fotoğraf çektiren Bakan Koca ilçeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.