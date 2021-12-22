İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına inen Bakan Koca'yı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Koca, daha sonra bir hastaneyi ziyaret edip Harran Üniversitesinde öğrencilerle buluşacak.

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