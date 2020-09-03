Sağlık çalışanlarına aşure ikramı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulunuldu. 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası ve Muharrem ayı münasebetiyle, Başkan Kuş beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları İlhami Günbeği, Ali Çiftçi ve İbrahim Dağ'la birlikte Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu.

Sağlık çalışanlarına Aşure ikramından sonra konuşan Kuş, “ Hem Halk Sağlığı Haftası hem de mübarek Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Pandemi döneminde bizler için, çocuklarımız için ailelerimiz için yoğun çaba sarf eden, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızla bir araya gelip, aşure ikramında bulunduk. Eyyübiye Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.