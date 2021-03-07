Sağlık müdüründen rehavet uyarısı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, düşük riskli iller grubunda yer alan Şanlıurfa'da rehavete kapılanlar için önemli uyarıda bulundu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, düşük riskli iller grubundaki mavi kategoride yer alan Şanlıurfa'da rehavete kapılanlar için önemli uyarılarda bulundu. Müdür Erkuş, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiyi paylaşarak, “Sağlık Bakanlığı 27 Şubat-5 Mart 2021 haftalık Covid-19 vaka haritasına göre 4 il mavi daireden sarı daireye, 9 il sarı daireden turuncu daireye, 9 il turuncu daireden kırmızı renkli daireye geçmiştir. Beyaz koyu onay işareti Şanlıurfa mavi daire olarak kalmıştır. Ancak dikkat etmezsek haftaya başka renk oluruz. Aman dikkat” uyarısında bulundu.

Dinamik denetimlerin devam ettiği kentte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, son olarak kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelip rehavette kapılmaması için uyarılarda bulundu.