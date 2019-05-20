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Sağlık-Sen üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Sağlık-Sen Siverek temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde sendika üyeleri bir araya geldi.


Sağlık-Sen Siverek Temsilciliği tarafından sendika üye ve ailelerine yönelik iftar yemeği düzenlendi. Paşa Konağı Tesislerinde verilen iftar yemeğine Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdülkadir Yabir, Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı Cihat Özgültekin, İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen, sendika üyeleri ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından açıklamada bulunan Sağlık-Sen Siverek Temsilcisi Suat Kalkan,“Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz iftar yemeği programını bu yıl da gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür programları çalışanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı perçinleştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık-Sen Siverek yönetimi olarak bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Yemeğe katılan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdülkadir Yabir'e, Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Cihat Özgültekin'e, İlçe Sağlık Müdürümüz Osman Güzen'e, Siverek Devlet Hastanesi ve Siverek Ağız Diş Sağlığı merkezi müdürlerine ve çok değerli üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi

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