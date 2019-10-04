Sağlıkçılar Dünya Yürüyüş Gününde yürüdü

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.M.Emre Erkuş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Kara, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdurrahman Açıkgöz, hizmet başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, hastane yöneticileri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Doktor Hülya Karataş, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde başlayan yürüyüş Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde son buldu.