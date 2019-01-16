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Sahte alkol satanlara operasyon: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da sahte alkol imal eden ve kaçak alkol satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sahte alkol imal eden ve kaçak alkol satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte alkol imal eden ve kaçak alkol satan şahıslara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, bin 700 şişe kaçak içki, sahte içki yapımında kullanılan bin 350 litre etil alkol ve 10 litre anason ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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