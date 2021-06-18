Sahte altın operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekiplerince düzenlenen ve çok sayıda sahte altının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.