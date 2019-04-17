Sahte euro ve dolarlarla yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada sahte euro ve dolarlar ele geçirdi. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler sahte dolar ile euro ele geçirdi. Ele geçirilen sahte paraların yaklaşık 140 bin liraya tekabül ettiği öğrenildi. Araçta bulunan V.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.