İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sahte euro ve dolarlarla yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada sahte euro ve dolarlar ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada sahte euro ve dolarlar ele geçirdi. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler sahte dolar ile euro ele geçirdi. Ele geçirilen sahte paraların yaklaşık 140 bin liraya tekabül ettiği öğrenildi. Araçta bulunan V.U. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.