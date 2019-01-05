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Sahte Türk lirası, ABD doları ve Irak dinarı basan çeteye suçüstü

Gaziantep’te bir iş yerinde sahte para basarak Şanlıurfa ve çevre illerde piyasaya süren 5 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinde sahte para basarak Şanlıurfa ve çevre illerde piyasaya süren 5 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki bir iş yerinde sahte para basıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda TL baskısında kullanılan kalıp, soğuk mühür, hologram, ABD doları, Irak dinarı baskı kalıbı, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi ve toz boya baskı makinesi ele geçirildi.


Ayrıca şüpheli şahısların sahte para yanında yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis tanıtım kartları gibi her türlü resmi belgenin sahtesini yaptıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslardan A.Ç.'nın sahte kimlik taşımak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik suçlarından toplam 19 adet suç kaydının olduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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