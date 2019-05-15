Sahurun vazgeçilmezi ciğer kebabı

Şanlıurfa'da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunan ciğer kebabı, her yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle sahurda vatandaşlar tarafından ilgiyle tercih ediliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfalılar bölgenin vazgeçilmez tatlarından biri olan ciğer kebabını yemek için sahur vaktini tercih ediyor. İftarını açtıktan sonra gece geç saatlere kadar tarihi ve turistik yerleşkelerde zamanını geçiren vatandaşlar, son durak olarak sahurda ciğercilere akın ediyor. Bölgede daha çok Balıklıgöl çevresindeki ciğercilere akın eden vatandaşlar sahuru ciğer kebabıyla yapıyor.

“Ciğer Urfa'da yenir”

Mesleği babasından devraldığını belirten 30 yıllık ciğer kebabı ustası Aziz Kurtboğan, ciğer kebabının Şanlıurfa'ya ait olduğunu ve en güzel kebabın bu kentte yenildiğini söyledi. Şanlıurfa'ya gelen herkesin ciğer yemesi gerektiğini söyleyen Kurtboğan, “Ben 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Babam da 25 yıl yaptı. Babamla birlikte 55 yıllık mesleğimizdir. Urfalılar ciğeri çok severler. Ondan dolayı sahurları ciğer yerler. Dolayısıyla ciğer çok tüketiliyor. Ciğer de Urfa'nındır başka hiç kimse sahiplenmesin. Urfa'ya galip de ciğer yemeyen yoktur. Ciğer Urfa'nın sembolüdür. Kuvvetin de sembolü de ciğerdir. Ette değildir. Pof. Dr. Canan Karatay Hoca diyor ya ciğer yiyin. Tamamen doğrudur. Güç ette değil, ciğer ve kellededir. Onun için tercih ediliyor” dedi.

“Ciğer yemezsem bir eksiklik hissediyorum”

Sahur vakti arkadaşlarıyla birlikte ciğer kebabı yiyen vatandaşlardan Mehmet Akdemir, “Sahura kadar arkadaşlarla zaman geçiriyoruz. Daha sonra ciğer kebabımızı yiyip arkadaşlarla birlikte evlerimize dağılıyoruz. Şanlıurfa'mızın medarı iftiharı ciğer diyoruz. Bütün dışarıdan gelen misafirlerimize de Urfa'mızın ciğer kebabını yemeden gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle her gün ciğer kebabından yemezsem bir eksiklik hissediyorum. Ve özlemle illaki bir iki gün aradan geçmeden ciğer kebabından yiyorum. Hiçbir şekilde susatmıyor. Tam aksine tok ve gün boyu zinde tutuyor” ifadelerini kulandı.