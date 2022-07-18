Şair Nabi Bulvarı trafiğe açıldı

Yeni yol açma çalışmalarıyla alternatif güzergâhlar oluşturmayı, hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Şair Nabi Bulvarında başlattığı çalışmalar çerçevesinde birinci etap asfalt serimini tamamlayarak yolu araç trafiğine açtı. Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Şair Nabi Bulvarı'nda alt yapı çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri ekipleri ilk etapta bin 700 metre asfalt serimi gerçekleştirdi. Nüfus yoğunluğuna göre daha önceden belirlenen plan ve program dâhilinde kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi altyapısını tamamladığı yolları sıcak asfaltla buluşturarak ilçe halkının hizmetine sundu. Yapılan asfalt çalışmalarıyla tozdan arınan Şair Nabi Bulvarı modern bir görünüme kavuşurken Bulvarın Şanlıurfa'nın konforlu ulaşım ağına katkı sağlaması hedefleniyor.