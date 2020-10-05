Şair Serdar Tuncer Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 'Şanlıurfa Edebiyat Günleri' etkinliğine katılmak üzere kente gelen Şair-Yazar-Tv Programcısı Serdar Tuncer, Şanlıurfalılarla buluştu.

Şanlıurfa'ya gelen Şair-Yazar- Tv Programcısı Serdar Tuncer, Şanlıurfa Müzesi önünde 'Derdimiz Aşk' adlı şiir dinletisinde sahne aldı. Birbirinden güzel şiirlerini Xanlıurfalılar için seslendiren Şair Tuncer, "Pandemi süreci boyunca hep sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla hayranlarımızla buluştuk. Ancak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Yeni normalleşmeye uygun düzenlenen etkinlik herkese örnek teşkil etmeli" dedi.

Programına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Şair Serdar Tuncer, "Bir yıldır bizlerde, sizlerde Türkiye'de baş gösteren korona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Günlük yaşantımızı etkileyen bu salfın kültür sanat etkinliklerimizi de etkiledi. 8-9 aydır sosyal medya üzerinden yaptığımız programlar var. Ama bu akşam Şanlıurfa bir mesaj verdi. Eğer kenti kültür ve sanat ile buluşturmak isterseniz bu geçe düzenlenen etkinlik bunun bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Beyazgül, " Şairimiz bu gece bizi sandalyelerimize aşkla bağladı. Yerimizden kalkıp gidemedik. Şanlıurfa'da gerçekten hoş bir seda bıraktı. Onu ve ekibini kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Çoğunluğu genç bir ekip ile sahadayız. Şanlıurfa için üretiyoruz. Şartlar ne olursa olsun mazeretler üretmek yerine hizmet etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri aynı şekilde çalışmasını sürdürüyor. Aşkla çalışıyoruz ve Aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz" diye konuştu.

Beyazgül gecenin sonunda Şair, Yazar, Tv Yapımcısı Serdar Tuncer ve ekibine Şanlıurfa'ya özgü hediyeler verildi.