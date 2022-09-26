Şair ve yazarlar Şanlıurfa'da bir araya geldi

Şanlıurfa'da değişik bölgelerden yazar ve şairlerin katılımı ile ulusal yazar ve şair buluşması gerçekleştirildi.

Şair-Yazar Murat Kayış'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı, Şair-Yazar Fahrettin Çelik'in Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendiği Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutena Ulusal Yazar-Şair Buluşması Şanlıurfa Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde ülkenin dört bir yanından katılım sağlayan şair ve yazarlarla gerçekleşti.

Şanlıurfa, Adıyaman, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerden, aralarında Murat Kayış, Fahrettin Çelik, Mehmet Tırpan, Mehmet Salih Ünal, Mustafa Irgat, Veysi Çelebi, Talip Koktaş, Sadun Ak, Mehmet Acıoğlu, Zeliş Kuşçu, Hülya Alptekin, Gül Kaçar, Halil Manuş, Recep Fırat, Ramazan Çetiner, ve Ahmet Kılıç'ın bulunduğu gecede güne dair konuşmalar yapılarak, şiirler okundu ve plaket takdimi ile program sona erdi.

Program ile ilgili olarak bir açıklama yapan yönetmen Murat Kayış, Şanlıurfa'da sanatın birleştirici gücünün resmi bir belgesi olarak hatıralara geçen programa emek veren bütün herkese teşekkür etti. Kayış açıklamasında, bu tür kültürel faaliyetlerin her seferinde yurdun değişik yerlerinde devam edeceğini ifade etti.

Şiir dinletisi ve plaket töreninden sonra yazar ve şairler kitaplarını imzalayarak katılımcılara ücretsiz dağıttı.