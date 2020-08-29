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Sakıbın Köşkü'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi

Şanlıurfa’nın kültürel değerlerinden olan Sakıbın Köşkü, restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor.

Şanlıurfa'nın kültürel değerlerinden olan Sakıbın Köşkü, restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor.


"Tarih ve Turizm Kenti Şanlıurfa"da 1796-1876 yılları arasında yaşayan Şair Sakıp Efendi tarafından yaptırılan tarihi konak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda restore ediliyor. Restorasyonun yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılıyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Sakıbın Köşkü içerisinde düğün fotoğrafı çekimi, kafeterya, bol yeşil alan ve şehrimizin yöresel lezzetlerinin tanıtımı için gastronomi merkezi de yer alacak.


Sakıbın Köşkünde yapılan restorasyon çalışmaları öncesinde yapının plan kurgusu eski fotoğraflara göre çıkarıldı. Tarihi mirasımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğünce başlatılan restorasyon işi mimari dokuya sadık kalınacak şekilde yapının orjinalliğini bozmadan gerçekleştiriliyor.

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