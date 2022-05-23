Şampiyon güreşçi ödüllendirildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fransa'da düzenlenen Gymnasiade Yaz Oyunları Olimpiyatlarında üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İslam Turan'ı ödüllendirerek, başarısından dolayı tebrik etti.

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişerek büyük başarılara imza atan Şanlıurfalı Milli Güreşçi İslam Turan, ziyaret ettiği Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a madalyasını takdim ederek, başarısını tüm Şanlıurfalılarla paylaştı.

Milli Güreşçi İslam Turan ile antrenörleri Yasin Karataşlı ve Mehmet Harmancı'yı başkanlık makamında kabul eden Mehmet Kuş, şampiyon güreşçiye çeşitli hediyeler vererek başarısından dolayı tebrik etti. Kabulde, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Aslan da hazır bulundu. İslam Turan'ın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Bu başarıda AK Evlerin çok büyük rolü var. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Mübalağa etmiyorum, AK Evler'in ne talebi varsa yerine getirmeye hazırız. Böyle pırıl pırıl gençleri hem topluma kazandırıyoruz. Bu gençler hem ülkemizin, hem şehrimizin hem de belediyemizin yüz akları. Allah güçlerine güç katsın” diyerek, İslam Turan'ı, antrenörlerini ve başarıda emeği geçenleri tebrik etti.