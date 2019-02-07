Şampiyon sporcusu kaymakam Dereci'yi ziyaret etti.

Denizli'de yapılan Naim Süleymanoğlu Kulüpler Halter Şampiyonasın'da 102 kg'de 5 Türkiye rekoru kırarak Şampiyon olan Milli Halterci İbrahim Arat, Viranşehir Kaymakam'ı Ömer Dereci'yi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında şampiyon halterciye Eğitim Gücü Spor Kulübü Başkanlık görevini icra eden İlçe Milli Eğitim müdürü Sinan Ateş, Şube Müdürü Ekrem İştin ve Eğitim Gücü Spor Kulübü ikinci Başkanı Süleyman Çelik eşlik etti.

Ziyarette Viranşehir Kaymakam'ı Ömer Dereci başarılarından dolayı İbrahim Arat'ı ve Eğitim Gücü Spor kulübünü kutladı.

İlçe Kaymakamı Dereci misafirlerine hitaben yaptığı konuşmada, ilk kez ilçede Türkiye Şampiyonluğu geldiğini belirterek, alttan gelen sporculara büyük bir motivasyon sağlayacağını, Kaymakamlık olarak sporcumuza ve kulübüne gereken desteklerin devam edeceğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Milli Sporcu İbrahim Arat'ın Türkiye şampiyonasında kazandığı madalya'yı Kaymakam Ömer Dereci'ye takdim etti.