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Şampiyon tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik’i Özbekistan’da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik'i Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımında başladığı spor hayatına her yıl bir yeni başarı ekleyerek yoluna devam eden İbrahim Halil Çelik, milli takım sporcusu olarak katılacağı Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.


Babası Abbas Çelik ve Antrenörü Mustafa Kaçmaz ile Vali Erin'i ziyaret eden genç sporcu, başarısını tüm Şanlıurfalılara hediye ettiğini belirterek, Özbekistan'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla tanışması, sportif faaliyetlere katılması ve büyük başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan İbrahim Halil Çelik, 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 49 kiloda Türkiye ikincisi olmuştu.

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