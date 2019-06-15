Sanatçı İlyas Yalçıntaş konseri ilgi gördü

Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen konser renkli gösterile sahne olurken, İlyas Yalçıntaş sevenleri ile buluştu. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte gençlere yönelik etkinliklerinin startını verdi. Gençlerin karne sevincini pekiştirmek ve düzenlenecek olan YKS sınavı öncesinde motivasyon arttırmak adına yaz konseri düzenleyen büyükşehir belediyesi, etkinliklerini sürdürecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, sanatçı İlyas Yalçıntaş'a teşekkür ederek, “Bu gün öğrencilerimizin mezuniyet günü aynı zamanda yarın sınavlarımız başlıyor. Öğrencilerimize bugün güzel bir gece yaşatalım dedik. Bizleri kırmayıp geldikleri için İlyas beye teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün sizlere selamları var” diye konuştu.