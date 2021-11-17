Sanatçı Omar Souleyman Şanlıurfa'da gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Almasikh, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Omar Souleyman olarak tanınan Suriyeli ünlü sanatçı Omar Almasikh, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında arama kararı olan Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh yakalandı. Gözaltına alınan sanatçı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Suriyeli sanatçı Omar Almasikh'ın yıllar önce Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan ve PKK'yı öven bir konuşma yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.