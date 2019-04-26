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SANKON Güneydoğu Bölge Başkanlığına İbrahim Halil Tutak atandı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Güneydoğu Bölge Başkanlığı’na, İbrahim Halil Tutak atandı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Güneydoğu Bölge Başkanlığı'na, İbrahim Halil Tutak atandı.


SANKON Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "SANKON Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlık ofisimiz Şanlıurfa'da açıldı. SANKON Şanlıurfa İl Başkanlığına ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığına İbrahim Halil Tutak atanmıştır" denildi. SANKON İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferudun Cevahiroğlu, İbrahim Halil Tutak ve ekibine başarılar diledi. Bölge ekonomisinin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Cevahiroğlu, "Güneydoğu, tarım alanında ülkemizin çok önemli bir bölgesi. Aynı zamanda bölge, son zamanlarda sanayisini ile de ön plana çıkıyor. Turizm alanında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bizler de projelerimiz ile, bölgenin kalkınması için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

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