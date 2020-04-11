Şanlı kurtuluşun 100. yılında 100 top atışı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" çerçevesinde camilerde sela ve duaların okunmasının ardından kentin dört farklı noktasında temsili 100 pare top atışı yapıldı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında saat 11.00'de kent genelinde tüm camilerde Şehit ve Gazilerimiz için dualar okundu. Saat 11.11'de Şanlıurfa'nın farklı noktalarında Tılfındır Tepesi, Külaftlı Tepesi, Seyran Tepesi ve Osmanlı Parkı Tepesinde 100 pare top atışı yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar evlerinin balkonlarında top atışlarını izlerken Şanlıurfa'nın kurtuluşunu temsilen çalınan türkülere eşlik etti.