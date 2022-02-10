Şanlıurfa 25'inci EMITT Fuarında yerini aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez ağırlayan EMITT fuarına damga vurdu.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda Şanlıurfa standına ilgi oldukça yoğun oldu. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en büyük doğal açık hava akvaryumu Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Konik kubbeli evleri ile Harran, Karagül diyarı Halfeti ve daha birçok tarihi ve turistik mekâna ev sahipliği yapan Şanlıurfa EMITT Fuarında kurduğu stantta büyük ilgi gördü. EMITT Fuarının, şehirlerin kültür ve turizminin tanıtılması noktasında önemli bir yere sahip olduğu bilinciyle fuara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği ve Şanlıurfa'da turizm sektörüne hizmet eden paydaş kurumlarla birlikte fuarda yerini aldı. Fuarın ilk dakikalarından itibaren yoğun ilginin olduğu Şanlıurfa standında ziyaretçilere yöreye özgü mırra kahvesi ikram edilirken Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik alanlarının aktarıldığı broşürler dağıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuar alanına gelerek Şanlıurfa standını ziyaret etti. Türk Mutfağı konusunda önemli eserleri bulunan Şef Ömür Akkor da Şanlıurfa standına gelerek Şanlıurfa'ya özgü mırra kahvesini içti.

Şanlıurfa'nın turizm alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akkor “Şanlıurfa önümüzdeki 15 - 20 yılın en önemli ismi olacak” dedi.

25. EMITT Fuarı 12 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.