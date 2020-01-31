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Şanlıurfa AFAD, Elazığ'a desteğe devam ediyor

Elazığ Sivrice’de 24 Ocak 2020 günü saat 20.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem akabinde, aynı gece 2 arama kurtarma aracı, 9 arama kurtarma personeli ve 50 adet 112 metre karelik çadırla yardıma koşan Şanlıurfa Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, destek faaliyetlerine devam ediyor.


Deprem nedeniyle hasar gören evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını temin etmek için harekete geçen Şanlıurfa AFAD Müdürlüğü;147 adet yaşam konteyneri, 40 adet portatif tuvalet ve 43 adet 112 metrekarelik çadırdan oluşan 5 tır malzemeyi bölgeye ulaştırdı.


Konteyner ve çadırların kurulumu için 7 personelini de Elazığ'a gönderen Şanlıurfa AFAD İl Müdürlüğü'nün, söz konusu malzemeleri daha önce Suriyelilerin barındığı Ceylanpınar ve Viranşehir'de kapatılan geçici barınma merkezlerinden temin ettiği bildirildi.


Deprem gecesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, aynı gece AFAD ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 arama kurtarma aracı, 1 öncü araç, 8 arama kurtarma personeli, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 adet 112 Acil Sağlık Ekibi, 3 UMKE timi, 1 lojistik ekip ve AKSA Doğalgaz şirketinden 1 teknik araç ile 2 teknik personeli Elazığ'a sevk etmişti.

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