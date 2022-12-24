Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisleri'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgili daire başkanından bilgi aldı.

Türkiye'de sayılı “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi'ne sahip belediyelerden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisleri'nde ürettiği arıtma çamuru, organik gübre olarak çiftçilere destek oluyor. Tesiste 165 bin metreküp atık sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde edilerek, ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanıyor.

Geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesine destek veren ve geri dönüşümü önemseyerek Türkiye'de en güzel örneklerini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir ve geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışı diğer belediyelere de örnek oluyor. Atık sudan elektrik ve gübre üretimi konularında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da, belediyenin girişimleriyle tam kapasiteli ve modern cihazlarla donatılan tesislerde bir yandan biyogazdan enerji üretimi yapılırken, diğer yandan da atık sudan elde edilen gübre sayesinde çevreci ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Kendi enerjisini üreten, arıttığı suyu tarımsal sulamada kullanan ve geliştirdiği organik gübreyle tarımsal üretimi destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini Şanlıurfa'da hayata geçirerek sıfır atık konusunda da önemli adımlar atıyor.

Günlük 5 bin 500 metreküp biyogaz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle tam kapasite olarak hizmet veren tesiste günlük 5 bin 500 metre küp biyogaz üretimi de sağlanıyor. Ayrıca, tesis daha önceden ithal edilen yedek parçalar da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 3D İnovatif Atölye ile üretiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu ile birlikte Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunarak ilgili daire başkanı Yavuz Selim Boyacı'dan bilgi aldı.