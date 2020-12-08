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Şanlıurfa baharla birlikte rengarenk çiçekler açacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek olan gül ve çalı bitkilerinin ekimini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da bahar ayı ile birlikte yeşerip çiçek açacak olan güller kente ayrı bir güzellik katacak.


Yeşil ve yaşanır bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığa bağlı ekipler, bir yandan kendi çiçeğini üretirken diğer yandan da kentin işlek caddeleri, park, bahçe ve kavşaklara 110 bin gül ve çalı bitkisi dikimini gerçekleştirdi.


İki milyon bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefleyen Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, çalışmalar kapsamında Maşuk Bölgesinde Eyüp Cenap Gülpınar Caddesinin refüjleri, Akpınar Deresi kenarı ve Mardin Çevreyolundaki dere kenarlarını yeşillendirdi.


Büyükşehir Belediyesi olarak park, bahçe ve peyzaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, baharla birlikte kentin rengarenk olacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki yıl bu çiçeklerin tamamına yakınını dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak kendi fidanlığında üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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