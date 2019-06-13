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Şanlıurfa basınının acı kaybı

Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, tedavi gördüğü Adana’da hayatını kaybetti.

Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, tedavi gördüğü Adana'da hayatını kaybetti.


Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir Adana'da tedavi görüyordu. Emekli olduktan sonra Kanalurfa'da göreve başlayan Toru, yaklaşık 5 yıldır kanalın bütün işlerini yürütüyordu. Toru'nun cenazesinin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenildi.

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