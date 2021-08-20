Şanlıurfa belediye başkanlarından aşure ikramı

Her yıl geleneksel olarak Muharrem ayı dolayısıyla kentin simgesi Balıklıgöl'deki Dergâh Camiinde Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da geleneği sürdürdü. Balıklıgöl platosunda cuma namazı sonrası gerçekleştirilen aşure dağıtımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Beyazgül, ” aşure geleneğini sürdüreceğiz”

Aşure dağıtımının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Aşurenin bereket demek olduğunu belirterek bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.

Beyazgül, ” Tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin Aşure Gününü tebrik ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak aşure organizasyonu yaptık. Balıklıgöl platosunda Dergâh Camiinde Cuma namazı sonrası vatandaşlarımıza hazırlamış olduğumuz Aşurelerden ikram ettik. İnşallah bu geleneği uzun yıllar devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Canpolat,” birlik ve beraberliği pekiştirdiği için teşekkür ediyorum”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu aşure etkinliği kapsamında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Böyle anlamlı bir günde her zaman yanında olduğu, birlik ve beraberliği pekiştirdiği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.