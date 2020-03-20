İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi

Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa’da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.

Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.


Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Bir çok kentte ilde faturalar ve borçlar konusunda vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunulurken karantina uygulamasının gerçekleştiği kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ise su borcu olan abonelerine haciz tebligatı gönderildi. Su borcu bulunan abonelerini icraya vermeye hazırlanan kurumun binlerce aboneye gönderdiği tebligatta, ödeme yapılmadığı takdirde 3 gün içinde icra işleminin başlatılacağı belirtildi. Evlerine gelen evrakla büyük bir şok yaşayan vatandaşlar ise yaşanan salgın nedeniyle kendilerine olan borçları bile ertelediklerini belirterek, Şanlıurfa Belediyesi'ne tepki gösterdi.


Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulanın su olduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye'nin bir çok yerinde hem devlet hem de özel kuruluşların vatandaşın mağdur olmaması için çeşitli kolaylıklar sağladığını hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.