Şanlıurfa Besi OSB'nin yol sorunu çözüldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri sonucu bölgenin en büyük tarıma dayalı ihtisas besi ile organize sanayi bölgesi yolu sathi asfaltla buluşturuldu.

Şanlıurfa ekonomisi ve tarımına büyük katkı sağlayacak olan tarıma dayalı ihtisas besi ile organize sanayi bölgesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sathi asfalt çalışmaları tamamlandı. Toplam 20 kilometrelik yolun alt ve üst yapısı güçlendirildi. Ekipler daha sonra yolu sathi asfaltla buluşturarak bölge yatırımcılarının kullanımına sundu. Bölgedeki işletme sahipleri, uzun zamandır yol sorunu yaşadıklarını belirterek

Yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.