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Şanlıurfa beyaza büründü

Şanlıurfa’da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Şanlıurfa'da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.


Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Saba saatlerinden itibaren ikinci kez kar yağışını gören çocuklar parklara koşarak kar topu oynadı. Kar yağışı trafikte ilerleyen sürücülere ise zor anlar yaşattı.

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