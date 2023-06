Şanlıurfa bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde yer alan bıçakçılar pazarında Kurban Bayramının yaklaşmasıyla bıçak almak isteyen ve bıçaklarını keskinletmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde faaliyet gösteren bıçak ustaları, bayrama hazırlık yapan vatandaşların ve kasapların kurbanda kullanacağı satır, bıçak gibi aletleri bileyerek keskinleştirip, onarıyor. Bayrama bir hafta kala mesaileri yoğunlaşan ustalar, vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirmek için çaba harcıyor.

“Bıçak işini son güne bırakmayın”

Bıçak keskinletme ustalarından Ömer Yaşarsoy, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaşmaya başladığını belirterek, “Kurban Bayramına bir hafta, on gün kala vatandaşlar bıçaklarını buraya getirerek, bileme yapıyor. Her yıl çağrıda bulunuyoruz, 60 yıldır bu işi yapıyorum, her yıl çağrıda bulunuyorum. Vatandaşlarımıza diyoruz ki bıçaklarınızı son güne bırakmayın. Onlar da illa bayrama bir gün kala bıçaklarını getirirler. Ondan dolayı bıçaklar son gün güzel keskin olmaz, kullanamazlar. Her yıl bayrama bir, iki gün kala burada aşırı yoğunluk olur. Onun için diyoruz, hayvanlarınızın azap çekmemesi için bir an önce bıçaklarınızı keskinletmeye getirin” dedi.

Bıçak keskinletme ustalarından Mustafa Kamacı, “Yoğunluğumuz başlamıştır. Bıçak keskinletme işlemini yapmak isteyen vatandaşlarımız ve yeni bıçak almak isteyen vatandaşlarımız buraya gelerek Kurban Bayramına hazırlık yapıyor. Yeni bıçaklarımız 50 ile 150 TL arasında değişiyor. Bir bıçak keskinletme ücreti ise 7,5 TL'dir” şeklinde konuştu.

Bıçakların keskinletmek için bıçakçı pazarına gelen vatandaşlardan Hüseyin Polat, “Kurban Bayramını eda etmek için hazırlık yapıyoruz. Bıçaklarımızı keskinletmek için geldik. Her yılın Kurban Bayramından önce buraya bıçaklarımı getirip, keskinletirim” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Peltek ise “Bıçaklarımızı keskinletmek için geldik, sırada bekliyoruz. Yıllardır bıçaklarımızı getirip keskinletiriz” ifadelerini kullandı.