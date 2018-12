Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan konferans salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından belediye personellerine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen toplantıda, ortak paydanın Şanlıurfa olduğu ve tüm personeller olarak güzel çalışmalara imza atılacağı vurgulandı.

Belediye Başkanı Çiftçi, büyükşehir belediye başkanlığı süresince hep birlikle durmadan çalışacaklarını belirtti. Çiftçi, “Bu hizmetlerde hepimizin ortak bir payı var. İşçimizden operatöre, teknisyenden mühendise hepimizin bu ortak çalışmada payı var. Arkadaşlarımızın durmadan duraksamadan 13 ilçede bu güzel çalışmaları gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kaynağı doğru yerde kullanmak ve bir bölgeyi diğerinden ayırtmadan güzel ve kalıcı hizmetler ortaya çıkardık” dedi.

Partisinin her kademesinde yer aldığını belirten Çiftçi, “2009'da Şanlıurfalı kardeşlerimizin ve Karaköprü'de yaşayan insanlarımızın karşısına çıkarak belediye başkanı seçildik. Bizlere emanet tevdi edilerek 6,5 yıl hizmet ettik, eserimiz Karaköprü ortadadır. Ardından genel başkanımız ve partimiz uygun görerek büyükşehir belediye başkanı olduk ve 3 yıldır da hep birlikte çalışıyoruz. 13 İlçenin kalkınmasında önemli emeklerimiz var ve bu emekler halkımız tarafından takdir ile karşılanıyor. Bu süreçte bir takım sağlık sebeplerimden dolayı 2-3 ay önce - Cumhurbaşkanımızdan affımı istedim. Bu da Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görüldü ve neticede partimizde adayımız Zeynel Abidin Beyazgül kardeşimiz belirlenmiş oldu” şeklinde konuştu.

“Şehrin kalkınmasını sürdürüyoruz”

Belediyeciliğin bir bayrak yarışı olduğunu aktaran Çiftçi, “AK Belediyeciliği yürütüyoruz ve bizim burada bir geleneğimiz var partimizde şahıslar hiçbir zaman önemli değildir. Biz bu mücadeleyi bayrak yarışı olarak görüyoruz. Personeller olarak sizden isteğimiz çalışkanlığınızı bozmadan Şanlıurfa'ya olan hasretinizi bozmadan kurumunuza yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Şanlıurfa'ya çalışmaktır. Bu 4 ayda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve kapım her zaman personellerimize açıktır. Hep birlikte devam eden projelerimizin açılışlarını yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve altında imzamız var yapımında ise alın terimiz var. 4 Aylık süreçte siyasi bir seçim olacak bizlere düşen hangi vazifeyi yürütüyorsak en iyi şekilde yapmaktır. Şahıslar önemli değil önemli olan Şanlıurfa'dır. Bizler şehre hizmet edenler olarak şehrin dönüşümü bizlere bağlı, bizler gelişirsek şehir gelişir, biz çalışırsak şehir çalışır. Belediyeler en büyük vakıflardır ve sahibi Şanlıurfa'da yaşayan tüm vatandaşlardır. Hiçbir kurum ve kuruluş Belediye de hizmet edecek kadar etkili ve hayırlı değildir. Belediyede yapılmış olan her hizmet Allah'ın izni ile ahirette hanemize hayır olarak yazılacaktır. Elimizden geldiğince hiçbir çalışanımıza Şanlıurfa'nın menfaati ile örtüşmeyecek ve yararına olmayacak hiçbir talimat vermedik. Alnımız açık bir şekilde bu şehirde yaşayacağız her zaman şehrin yararına insanın faydasına yönelik talimatlarımız oldu. 4 Aylık süre zarfında dedikodu yapmak tembelleşmek vazifeyi aksatmak ve kaytarmak yok. İşimizin başında olacağız bu 4 ayda birçok çalışmaya şehir olarak ulaşmamız lazım, onun için elimizden gelen tüm çalışmaları bitireceğiz” diye konuştu.