Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişimi kınanarak unutulmayacağı ve unutturulmayacağı vurgulandı. Mecliste ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde “Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nın kurulmasına karar verildi.

“Türkiye geçilmez tıpkı Çanakkale gibi”

Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, “15 Temmuz ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bir müdahalenin, yakın tarihte karanlık dönemleri iliklerine kadar hissetmiş ve yaşamış insanlarımızın şanlı direnişi neticesinde bertaraf edilmiş ve ülkemizde yeni bir ‘Diriliş Destanı' yazılmıştır. Türkiye geçilmez, tıpkı Çanakkale'nin geçilemediği gibi yarın meclis çalışmalarımıza ara verdik. Arkadaşlarımızı 15 Temmuz'u unutturmamak üzere sahaya gönderdik. Bizler de sahada olacağız. Cuma günü meclisimiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir. Rabbimden bu günleri bir daha yaşatmamasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.