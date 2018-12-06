Şanlıurfa değerleri PTT pullarında

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın tanıtımı için bu kez ilin tarihi ve turistik bölgelerinin yanı sıra isot, fıstık ve kelaynak gibi değerlerini içeren 20 bin 550 adet pul basımı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın tanıtımına yönelik gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, içerisinde Göbeklitepe, Harran, Halfeti, Takoran Vadisi ve Balıklıgöl'ün yanı sıra isot, fıstık ve Kelaynak gibi 18 değerinin yer aldığı toplam 20 bin 550 adet pul basımı gerçekleştirdi. Basımı yapılan pullar PTT Başmüdürü İsmail Çizikçi ve PTT Pazarlama ve Satış Müdürü Faik Deniz tarafından Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Abdulkadir Açar'a teslim edildi.

Pulları tek tek inceleyerek Şanlıurfa tanıtımı için önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi ve nice değerleri ile dünyada eşi benzeri bulunmayan Şanlıurfa'mızı her alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu tanıtım çalışmalarından biri olan PTT pullarımızı başmüdürümüzden aldık. İlerleyen yıllarda bu çalışmalarımızın çok güzel dönüşleri olacaktır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.