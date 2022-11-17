Şanlıurfa eğitimde uygulanacak projeler görüşüldü

Şanlıurfa Valiliğinin düzenlediği programda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim alanında gerçekleştirdiği projeler hakkında lansman toplantısı gerçekleştirildi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Salih Ayhan ve il protokolü katıldı. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, “Eğitimsiz bir milletin başına gelebilecek tek şey ya esarettir, ya felakettir. Niteliksiz eğitim veren toplumda geri kalmaya mahkumdur. Bizler ilimizdeki eğitimin niteliğini artırmak, kırsal ve merkez fark etmeksizin eğitim kalitesini yükseltmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özellikle okul müdürlerimizin, başlanılan projeleri sıkı takip etmesi ve geri dönüşleri alması için eş güdümlü olarak sürekli iletişimdeyiz. Sayın Valimizin himayelerinde, kendilerinin destek ve yönlendirmeleriyle ve idealist eğitim kadromuzun sıkı çalışmasıyla başlanılan projelerde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Bir ülkeyi sadece altın ve petrolün kurtaramayacağını söyleyen Vali Salih Ayhan, “Bu şehirdeki insanlarımıza katkı sunmak için, her geçen gün daha da artan bir şevkle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insan faktörü bir ülkenin sahip olduğu en değerli varlıktır. Ülkeyi sadece altınlar, petroller kurtarmaz. Bir ülkenin yüksek gelişmişlik seviyesine çıkabilmesi, günümüz dünyasında bilgiden, eğitimden, teknolojiden ve bunlara sahip vizyonlu insanlarının var olmasından geçmektedir. Ülkedeki mevcut insan kaynağının bu tarz beceri seviyesi geliştirilmeden, kalkınmış ülke olmak mümkün değildir. Böyle geniş bir perspektiften bakarak eğitim hususunun önemini düşünmek gerekiyor. Bu anlayış, eğitim konusunu şehrimizde en öncelikli noktaya koymak adına oldukça yeterli bir argüman. Ağaç yaşken eğilir, demiş atalarımız. Bizler de bu ülkeyi aydınlık yarınlara götürecek vizyonlu insan kaynağını, küçüklükten itibaren düzgün bir şekilde eğitmeliyiz. Aksini yapıp da çeşitli dertlere düçar olmaya lüzum yok. Tedbirimizi alalım” ifadelerini kullandı.

Eğitimin verimli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Vali Ayhan, “Aileden başlayıp okulla taçlanan ve toplum hayatının diğer unsurlarıyla zenginleşen eğitim sürecini, evlatlarımız için en verimli şekilde düzenleyip kullanmalıyız. Bir toplumun aydınlanmasındaki en büyük pay, o ülkenin evlatlarındadır. Evlatlarımızı, nakış nakış işlemeliyiz. Evrensel değer ilkelerinin tümüne vakıf, milletine ve kendi değerlerine gönülden bağlı, hoşgörülü, saygılı, çalışkan bir gençliğe sahip olan bir ülkenin elbette geleceği de aydınlık olacaktır. Ülkemizin geleceğini şekillendirmek adına bu denli önem arz eden evlatlarımıza, eğitim noktasında elimizden gelen her türlü imkanı sunmayı da kendimize yüce bir görev bildik. Bu uğurda birçok projeyi hayata geçirdik. Fırat'ın çocukları olsun, Urfa okuyor projesi olsun, hepsi çok güzel bir şekilde ilerliyor. Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor projesinde Şanlıurfaspor'un maç günlerinde bir araya geldiğimiz evlatlarımızın gözündeki o heyecanı, o memnuniyet duygusunu görüyorum ya, işte o benim için dünyalara bedel. Bu şehirde 747 bin öğrencimiz var. Ülkemizin en genç nüfusuna sahip iliyiz. Burası pırıl pırıl gençliğe sahip bir şehir. Bu evlatlarımızın elinden tutarsak, onlara çeşitli imkanları verirsek, inanıyorum ki çok ama çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Düzenli sulanan, bakımına imtina edilen her çiçek, tüm coşkusuyla açar. Yeter ki hayatımızdaki en güzel çiçek olan evlatlarımıza bu imkânları tanıyalım” diye konuştu.

Salondakiler Vali Salih Ayhan tarafından başlatılan ve kendisi tarafından da takip edilen “Urfa Okuyor” projesi çerçevesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Programın sonunda ise Vali Ayhan öğrenciler ile öğretmenlere kitap hediye ederek okumaları tavsiyesinde bulundu.