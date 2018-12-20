Şanlıurfa eğitiminde mülteci entegrasyonu projesi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Eğitim Mültecilerin de Hakkı ve Biraz Empati isimli Erasmus projesi ile öğretmenle öğrencilere eğitim verilerek mülteci öğrencilerin eğitime entegrasyonu sağlanacak. Behçet Arabi İmam Hatip Ortaokulu matematik öğretmeni Bilal Altun tarafından yazılan uluslararası proje ile mülteci öğrencilerin okul ortamına entegrasyonunu sağlanarak topluma uyum süreci hızlandırılacak. Bu sayede toplumda mültecilere karşı oluşan ön yargıların gidermesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Behçet Arabi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Romanya, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya ülkelerini ziyaret edecek. Aynı şekilde bu ülkedeki okullardan öğrenciler de Şanlıurfa'ya gelecek.