Şanlıurfa ekibi İnegöl'ü eli boş gönderdi

Şanlıurfa'nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haliliye Belediyespor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında İnegöl Belediyespor'u konuk etti. Haliliye, 30-28,18-25,25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1'lik galibiyete uzandı. Şanlıurfa ekibi, bu sonuçla ligdeki 3'üncü galibiyetini yaşadı. Maç sonrası Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, “Öncelikle 3 yıldır bizlere hizmet eden Akif Gürgen hocamıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Takımın kötü gidişatı ile ilgili kendisi azlini istedi ve takımdan ayrıldı. Yeni hocamız Aykut Lale hocamıza da hoş geldin diyoruz. Kan değişimi çok iyi geldi. Takım bugün çok hırslıydı. 3-1 maçı aldık. Galibiyet serisi devam eder inşallah. Çarşamba günü Fenerbahçe burada olacak. O maçı da almak için sahaya çıkacağız” dedi.

Antrenör Akif Gürgen'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Başantrenör Aykut Lale de, "Çocukları sadece motive etmeye çalıştım. Daha yapacak çok işimiz var. Ben çünkü sadece bir maç ile yetinebilecek biri değilim. Sezon sonuna kadar artık nereye kadar gidebilirsek, gücümüz nereye kadar yetiyorsa, kime yetiyorsa bunun kavgasını verip devam edeceğiz. Allah izin verirse ligde veya Play Off'ta olabilirsek ben kendimi başarılı sayacağım. Daha çok işimiz var. Çocuklarla elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.