Şanlıurfa ekonomisi kadın istihdamı ile büyüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin ilk kadın belediye başkanı olan Ayşe Çakmak'ın özellikle kadınlarla verdiği pozitif destek, Türkiye'ye örnek oluyor. Siverek Belediyesi'nde idari personel sayısındaki kadın sayısı yüzde 70 arttı. 25 milyon TL'lik yatırım ile kurulan Siverek OSB'deki fabrikalarda istihdam edilenlerin yüzde 40'ı kadınlardan oluşacak.

Belediye bünyesinde Siverek Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni hayata geçiren Çakmak, özel bir dondurma firmasıyla yapılan anlaşma ile “En güzel destek kadınlara meslek” projesi kapsamında dezavantajlı durumdaki 5 kadını ‘Hobbit Evleri'nde istihdam etti. Yürütülen çalışmalar kapsamında kooperatif bünyesinde yapımı devam eden ‘Sera Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta yaklaşık 60 kadının daha istihdam edilmesi hedeflenirken yeni yapılacak seralarla bu sayının arttırılması planlanıyor. Sera sayısıyla beraber istihdamın da artacağı projede mevsimlik işçiliğin de önüne geçilecek.

Bölgenin gelişimi adına yatırım ve istihdam çalışmaları sürerken, Siverek OSB'de yer alan 80 alanın 42 tanesi fabrikalara tahsis edildi. Siverek Belediyesi'nin de 25 milyon liralık yatırım yapacağı OSB'de kuracağı 2 fabrikada çalışacak personel sayısının yüzde 40 kadın çalışandan olması hedefleniyor.

Kadın olmanın zor olduğu bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak “Hem aile hem ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını düşündüğümüz için kadınlarımızı kadın kooperatifi bünyesinde toplamaya çalışıyoruz. Şu anda kadınlarımızı iş sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra sera projesiyle birlikte 60 ailemizin mevsimlik göçünü engellemiş olacağız. Bu 60 ailemizin çocuklarıyla birlikte iş sahibi olmasını sağlamış olacağız. En büyük istihdam atağımızı ise OSB'deki fabrikalarımızda yapacağız. Fabrikalarımızın tamamlanarak üretime hazır hale gelmesiyle yaklaşık 700 aileye daha istihdam sağlayacağız. Bu istihdam sayısının da en az yüzde 40 oranında kadın çalışan olmasını hedefliyoruz. Yani kadınlarımıza yönelik her alanda destek ve pozitif anlamda ayrımcılık yapıyoruz” dedi.